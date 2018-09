Un vol d'Emirates mis en quarantaine à NYC

Situation de panique sur l'aéroport de JFK ce mercredi matin (heure locale) après l'atterrissage à 9.30 d'un A380 d'Emirates EK203 en provenance de Dubaî, avec 500 passagers à bord. Etat de panique et de confusion, car l'aéroport de JFK évoquait une centaine de malades à bord tandis que la compagnie n'en annonçait que 10. Au final, 3 passagers et 7 membres d’équipage ont été hospitalisés à la mi-journée.



Les passagers et les membres d'équipage non malades avaient pu débarquer après un contrôle de température en passerelle tandis que les malades supposés étaient en quarantaine à bord, dans l'avion parqué au large sur le tarmac, dans l'attente d'une visite médicale, puis de leur transfert à l'hôpital. L'appareil devait être désinfecté, avant réutilisation le soir même pour regagner Dubaï.



Mais il reste qu'aucune explication n'a été fournie par la compagnie ou les autorités aéroportuaires. Virus, intoxication, toutes les suppositions sont permises, dans l'attente de plus d'informations. Selon Eric Phillips, porte-parole du maire de New York, il pourrait s'agir d'une épidémie de grippe car une partie des 521 personnes à bord arrivaient de La Mecque où la maladie sévit en ce moment.