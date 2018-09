Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Shanghai

Edition Shanghai a pris place dans deux immeubles dont l'un est l'ancien siège de Shanghai Power Company. Ce bâtiment art-déco historique abrite les parties communes de l'hôtel, soit 3 restaurants, 4 bars, un spa et un espace MICE.Le second – un gratte-ciel moderne – accueille les 145 chambres de l'établissement. Grâce à leur décoration mêlant héritage chinois et éléments modernes, elles offrent un cocon sophistiqué et chaleureux aux clients. Par ailleurs, leurs grandes ouvertures permettent de profiter d'une vue imprenable sur la ville ou le Bund.Les clients de l'hôtel ont également à leur disposition le wifi gratuit, un business center, une salle de sport 24/24 ou encore une piscine. L'espace événementiel peut accueillir jusqu'à 200 invités. Flexible, il peut prendre en charge tous les types de manifestion : réunions, conseils d'administration ou encore séminaires et cocktails.199 Nanjing Road EastHuangpu, 200002,Shanghai, ChineTel : +86 (0)21 5368 9999