Une nouvelle tête en Asie pour FCM Travel Solutions

Bertrand Saillet va prendre la direction de FCM Travel Solutions en Asie. Il était auparavant le Directeur Général de la TMC supervisant les ventes et le marketing, la gestion des comptes, la technologie et les opérations sur le continent asiatique. Il a contribué à la consolidation des activités dans cette région au cours des deux dernières années.



Dans son nouveau rôle, Bertrand Saillet supervisera désormais la croissance globale de FCTG et de FCM Travel en Asie.