Une offre pour découvrir l'autopartage

Afin de permettre aux entreprises de découvrir les avantages de l'autopartage,Mobility Tech Green lance une offre "test" de sa solution e-Colibri : e-Colibri Essentials. Cette solution a été pensée pour être simple et rapide à mettre en place. Déployable partout dans le monde, elle permet de mutualiser les véhicules et d’avoir accès à toutes les données concernant les réservations, l’état des véhicules, la typologie du parc. Son coût est de 19,99€ HT par mois et par véhicule.



Mobility Tech Green précise que "e-Colibri Essentials est une offre particulièrement intéressante pour les entreprises ou pour les collectivités qui possèdent une flotte de véhicules, notamment dans le cadre du Plan de Déplacements d’Entreprise, qui impose aux entreprises d’optimiser les déplacements liés à leur activité en valorisant des modes de déplacements durables".



Il est par ailleurs possible par la suite de faire évoluer l'offre vers un service complet avec kit embarqué et d'autres options.