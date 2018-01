Une tempête souffle sur le nord de l'Europe ce jeudi, et perturbe le trafic

Le nord de l'Europe est balayé par des vents violents. La dépression, qui portera le nom de Georgina si les services météo britanniques la différencie de la tempête Fionn dont elle est siamoise, souffle sur l'Irlande depuis mercredi après-midi puis traversera l'Angleterre. Ce jeudi, elle touchera le Nord du Benelux et de l’Allemagne ainsi que le Danemark et les Pays Bas.Selon les prévisions, les rafales de vent pourront atteindre 150km/h.Face à cette météo difficiles, l' aéroport de Schiphol prévoit d'ores et déjà que les opérations de manutention au sol seront impossibles entre 10h00 et 12h00. Les capacités de la piste seront ainsi réduites. Plus de 230 vols ont déjà été annulés pour ce jeudi 18 janvier. KLM - la compagnie la plus importante de la plate-forme néerlandaise - a supprimé pour sa part 114 liaisons européennes.Il est conseillé aux voyageurs d'affaires se déplaçant dans les régions touchées par l’intempérie de vérifier le statut de leur vol mais également de suivre les consignes de sécurité des autorités locales, pour les Pays-Bas, la Blegique mais aussi le Royaume-Uni, le Danemark ou l'Allemagne.Anoter que les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont également placés en vigilance Orange Vents violents par Météo France. Le trafic pourrait être un peu perturbé sur l'aéroport de Lille-Lesquin.