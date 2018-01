Bonjour,



Forte d'une expérience de plus de dix ans au service des Tours opérateurs, agences de voyages et plate forme billetterie affaires, je souhaite aujourd'hui exercer mon activité de forfaitiste/billettiste à domicile.



Dynamique, passionnée et consciencieuse, c'est avec beaucoup d'engouement que je m'investirai pour trouver le déplacement ou voyage adapté à mon client.



Infos pratiques :



Intitulé du poste recherché : Forfaitiste / billettiste

Lieu de travail souhaité : Domicile

Prétentions salariales : Entre 25 et 30 000 € par an

Déplacements fréquents acceptés ? Oui



Si le profil de cette candidate vous intéresse, n'hésitez pas à contacter notre assistante Annick Legendre pour lui demander CV et contact en précisant la référence "Forfaitiste / billettiste"