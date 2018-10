United réduit les avantages de son programme de fidélisation

Depuis plusieurs années, American, Delta et United utilisent toutes une formule de calcul du statut d'élite qui inclut à la fois les miles parcourus et les dollars dépensés au cours d'une année civile. Pour obtenir le statut d'élite de bas niveau, par exemple, un voyageur doit parcourir 25 000 milles et dépenser 3 000 dollars (2 592,10 euros) en billets.



Gagner un statut de haut niveau, c'était dépenser 100 000 milles et 12 000 dollars (10368 euros) en dépenses pour American et United, alors que ceux de Delta devaient voler 125 000 milles et dépenser 15 000 dollars (12964 euros). L'année prochaine, cependant, les passagers de United devront parcourir 100 000 miles et dépenser 15 000 dollars. Il s'agit d'une augmentation de 25% des dépenses d'une année à l'autre.



Il sera intéressant de voir comment l'élite des grands voyageurs de United supportera ces changements. On a toujours supposé que Delta pourrait s'en tirer avec un niveau supérieur plus coûteux parce qu'il s'agit d'un transporteur vraiment haut de gamme. United ne peut pas faire valoir cet argument - et pour cela, son programme de fidélisation pourrait en souffrir.