Victime de grèves à répétition Easyjet veut porter plainte contre la France

Des grèves qui finissent par coûter cher. Entre Avril et Juin de cette année, Easyjet a été contrainte d'annuler 2600 vols. Un nombre record surtout si l'on compare à la même période de 2017 où seuls 314 vols avaient été supprimés.



Easyjet suit donc l'exemple d'IAG et de Ryanair en demandant à la Commission Européenne de se prononcer sur les manquements (supposés) de la France dans la continuité du contrôle aérien.



" Cela fait des années que ça dure et ce n'est plus acceptable. Nous ne remettons pas en cause le droit de grève, mais nous demandons à la France de prendre les mesures nécessaires, afin d'assurer une meilleure prévisibilité des perturbations, ce qui nous laisserait le temps de réorganiser nos vols, et d'assurer la continuité du service, qui est une obligation ", a notamment déclaré François Bacchetta, le directeur France d’EasyJet, au quotidien économique Les Echos.



Dans un rapport publié le mois dernier,la commission des finances du Sénat a précisé que les contrôleurs aériens français occupaient la première place du classement du nombre de jours de grèves cumulés entre 2004 et 2016 à l’échelle européenne, avec 254 jours en tout, loin devant la Grèce (46 jours) et l’Italie (37 jours).