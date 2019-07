Voitures électriques : immatriculations en hausse de 46% au premier semestre

En parallèle, le marché de l’hybride rechargeable s’est un peu moins bien porté avec 1 339 immatriculations en juin 2019, soit – 7 % par rapport à juin 2018. Malgré tout, il a augmenté de 20 % entre les premiers semestres 2018 et 2019 à 7 858 unités. Enfin, « les deux-roues électriques continuent de séduire les Français », note l’Association pour le développement de la mobilité électrique (Avere), avec 1 611 unités mises à la route en juin 2019 (+ 79 % comparé à juin 2018), et 7 294 au premier semestre 2019 (+ 76 %).Cécile Goubet, Déléguée Générale de l'Avere-France, commente ce premier semestre : « L'année 2019 sera celle des records ! Avec près de 4 500 voitures particulières électriques immatriculées en juin et une progression de 46 % sur le premier semestre, le marché poursuit sa trajectoire ascendante. Les nouveaux modèles et l'évolution du programme ADVENIR pour le financement de bornes de recharge sont des signaux positifs qui ne pourront qu'accélérer le développement de la mobilité électrique en France ».