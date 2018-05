Volotea relie Nice à Malte

Les niçois peuvent désormais s'envoler directement vers Malte. Volotea a ouvert une liaison entre la piste niçoise et l’île méditerranéenne, le 27 avril 2018. La compagnie assure la fréquence hebdomadaire tous les jeudis, proposant ainsi plus de 7.000 sièges entre les deux aéroports.



Présente sur la plate-forme de la Côte d'azur depuis 2015, la low-cost a transporté plus de 160 000 passagers. En 2018, elle opérera vers 7 destinations au départ de Nice : Pau, Rennes, Strasbourg, Palerme, Luxembourg ainsi que les deux nouvelles Split (ouverte le 22 avril dernier) et Malte.



En 2018, le transporteur a augmenté sa capacité de 27% par rapport à 2017, pour proposer 145 000 places au départ de Nice.