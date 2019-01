Voyage d'affaires: partenariat entre Carlson Wagonlit Travel et SiteMinder

Les deux sociétés leaders du secteur s’associent afin d’offrir aux hôtels un accès supplémentaire aux voyageurs via RoomIt, dans le cadre des programmes de voyages d’affaires de Carlson Wagonlit Travel, représentant plusieurs milliards de dollars.



Ce nouveau partenariat permettra aux hôteliers utilisateurs de SiteMinder d’avoir accès aux grands voyageurs d’affaires de RoomIt en leur proposant davantage de choix.



" RoomIt s’est engagé à mettre en relation hôtels et voyageurs d’affaires et à connecter ces derniers aux offres hôtelières qui répondent à leurs besoins ", explique Yon Abad, Vice President Suppliers chez RoomIt by CWT. " Nous sommes ravis de la mise en place de cette collaboration avec SiteMinder, la plate-forme mondiale d’acquisition de clientèle de l’hôtellerie. Les hôtels veulent accroître les réservations de chambres et les voyageurs d’affaires veulent plus de choix ; tout le monde y trouve son compte. "



Avec l’évolution du marché du voyage d’affaires, les attentes des voyageurs se complexifient lors de la réservation de leurs déplacements professionnels et la demande croissante pour obtenir un plus large choix devient un enjeu de taille pour les programmes hôteliers. En effet, selon une nouvelle étude de RoomIt et GBTA, 60 % des voyageurs d’affaires déclarent qu’ils séjournent plus souvent dans des hôtels haut de gamme ou de qualité supérieure, ouvrant ainsi un marché très lucratif pour les hôtels.



Cette démarche est en phase pilote dans un premier temps auprès des clients de SiteMinder au Royaume-Uni et en Italie et devrait être proposée en 2020 à d’autres clients dans le monde. Afin de pouvoir participer, les hôtels des divers groupes et chaînes doivent être situés en centre d’une ville d’une destination de voyage d’affaires, disposer de plus de 10 chambres et proposer des équipements et des services adaptés aux besoins des voyageurs d’affaires, notamment la clause de " dernière chambre disponible " , le Wi-Fi dans la chambre et les annulations le jour même.