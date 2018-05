Vueling décroche la timbale NDC

Cette certification permet aux agences de voyages et aux fournisseurs de technologie d’obtenir directement l'inventaire de la compagnie aérienne, sans passer par les fourches caudines du GDS. Vueling dispose déjà d'une plateforme au format XML et traite de nombreuses transactions via ce canal depuis 2008.



Avec cette certification, la compagnie espère faciliter la connexion directe de nouveaux intermédiaires y compris des entreprises qui disposeraient d'un accès dédié. Cette certification NDC permet entre autres de réserver des sièges, d’ajouter des bagages supplémentaires et d’accumuler des Avios (programme de fidélisation).