Beepiz et Brink's Téléservices font équipe pour la sécurité des travailleurs isolés

Beepiz est un dispositif d’alerte pour travailleurs isolés (DATI) lancé par Suivideflotte.net en octobre 2017 de Suivideflotte.net . Il vient de signer un partenariat avec Brink’s Téléservices portant sur la fourniture d’une solution commune de télésurveillance et de sécurité à distance des personnels isolés.Les deux partenaires ont retravaillé leurs outils respectifs pour proposer un service adapté aux besoins des entreprises et intégrer nativement sur le même portail les paramètres et les consignes.Avec ce développement commun, Brink’s recevra les alertes enrichies et pourra interpréter de manière optimale la localisation intérieure. En effet, la solution DATI PTI de Beepiz permet de localiser en extérieur mais aussi à l’intérieur des bâtiments grâce à la technologie des "beacons". Cela permet d’intégrer la situation géographique d’un collaborateur au sein d’un bâtiment en affichant sa position sur un plan prévu à cet effet, précisant par exemple l’étage, la pièce ou encore le numéro du digicode. Cette information traitée par Brink’s va permettre de localiser encore plus précisément un individu et d’augmenter ainsi l’efficacité des secours médicalisés.La prestation de téléassistance par Brink’s Téléservices est disponible sur l’application Beepiz depuis le 1er avril 2018. Elle permet de proposer aux entreprises un seul et même interlocuteur et une facturation unique pour la combinaison d’une solution de protection des travailleurs isolés et d’un service d’assistance.