Xiaozhu, la version chinoise d'Airbnb, adopte la reconnaissance faciale

Xiaozhu, la version chinoise d'Airbnb, prévoit d'ajouter des serrures de porte à reconnaissance faciale à 80 % de ses offres dans la ville de Chengdu. Grâce à la reconnaissance faciale, l'entreprise vise des procédures de location simplifiées et offrant plus de sécurité.



Xiaozhu n'est pas la seule entreprise à intégrer la technologie de reconnaissance faciale. Les restaurants populaires tels que KFC en Chine, les embarquements en avion et le service " Smile to Pay " d'Alipay utilisent également cette technologie.