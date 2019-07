Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





easyJet multiple les lignes entre les régions et le Maroc

La low-cost britannique consolide ses bases françaises et ouvre neufs lignes dans l'Hexagone fin octobre, dont six à destination du Maroc.



easyJet étend son réseau dans l'Hexagone cette année. La compagnie aérienne britannique lance neuf nouvelles lignes à l'année, au départ de la France, à compter de fin octobre prochain. Six d'entre-elles concerne le Maroc : easyjet «met en vente plus d’un demi-million de sièges en 2019 entre la France et le Royaume Chérifien, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2018», précise la compagnie orange dans un communiqué.



De Nantes seront opérés des vols sur Agadir, Tanger et Berlin Tegel, trois dessertes assurées à raison de deux rotations par semaine. De Toulouse, easyJet va voler trois fois par semaine sur Agadir et deux fois par semaine sur Tel Aviv. De Nice seront assurés des vols sur Tanger et Agadir, deux lignes opérés à raison de deux rotations hebdomadaires. easyJet volera également deux fois par semaine entre Bordeaux et Tenerife, et entre Lyon et Tanger.



Ces lignes s’ajoutent aux 26 nouvelles liaisons annoncées depuis décembre, portant à près de 290 le nombre de lignes desservies par easyJet depuis et vers l’Hexagone. La seconde compagnie aérienne de l'Hexagone a transporté plus de 20 millions de passagers en France en 2018.