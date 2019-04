kilometers: un nouvel assistant pour faciliter les déplacements professionnels

Destinée principalement aux professionnels, l'application kilometers souhaite répondre au mieux à leurs besoin en anticipant leurs demandes, grâce au lien avec l’agenda, en adoptant le principe de l’intermodalité des modes de transports et potentiellement réduire les émissions de CO2 générées lors du déplacement .Pour utiliser cette appli, l’utilisateur crée un compte ( https://app.kilometers.ai ) et rentre ses adresses de domicile et de travail, ainsi que les identifiants de son compte Gmail. L’application se connecte automatiquement à l’agenda Google et récupère les informations sur les déplacements à venir. Les recommandations de trajets et créneaux correspondants apparaissent automatiquement sur l’agenda et intègrent les principales solutions de transports des grandes villes (métro, train, tram, bus, VTC, taxis...)kilometers est gratuit pour les utilisateurs. L’application fonctionne sur un principe de partenariat et d’affiliations avec des acteurs de la mobilité, comme par exemple les VTC Marcel à Paris. La start-up propose également aux entreprises des audits sur les besoins de mobilité de leurs salariés et le bilan carbone associé.Pour héberger et sécuriser sa plateforme ainsi que les données des utilisateurs, kilometers a choisi la plateforme technologique Google Cloud. L’application utilise les API Google Calendar et Google Maps pour analyser puis optimiser les déplacements. C’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint le programme Google Cloud for Startups en avril 2019, bénéficiant ainsi d’un soutien technique et stratégique au moment de lancer officiellement sa solution.[