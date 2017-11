La vignette Crit'Air obligatoire à Toulouse à partir du 27 novembre

Comme à Paris ou encore dans le Rhône , voiture neuve ou ancienne, la vignette Crit'Air doit désormais s'afficher sur tous les pare-brises de Toulouse - y compris des deux-roues motorisés - à compter du lundi 27 novembre 2017. Pic de pollution ou pas. Il est donc plus que temps de la commander si jamais vous ne l'avez pas, c'est sur le site officiel Crit'Air . Munissez-vous de votre carte grise et d'une carte bleue pour payer les 4,18€, vous la recevrez sous 10 jours.La vignette affiche le niveau de pollution de votre véhicule et permet de mettre en place au besoin la circulation "différenciée" qui met à l'écart du centre-ville les véhicules les plus toxiques en cas de pic de pollution. Toute la zone délimitée par le périphérique sera interdite aux véhicules polluants, par arrêté préfectoral, lors d’un de ces événements.