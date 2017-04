Les nouvelles entreprises ferroviaires européennes font alliance

L'Alliance des nouveaux entrants ferroviaires, intitulée par son acronyme ALLRAIL, a été fondée à Bruxelles par l’Association européenne des entreprises de fret ferroviaire (ERFA) ainsi que les nouveaux entrants dans le transport de voyageurs : LEO Express, MTR Nordic, Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV), Regiojet, Trainline et WESTbahn



Elle fédère "Les entreprises ferroviaires de transport de voyageurs et de marchandises partageant, comme valeurs communes, la concurrence et le libre accès au marché ferroviaire ". Le communiqué ajoute que l'organisation a "pour vocation de faire du rail un mode de transport compétitif,innovant et attractif au service de l’ensemble de la société".



Les grandes priorités de l’association sont de poursuivre l’ouverture à la concurrence dans l’ensemble des États-membres européens, de permettre un accès non-discriminatoire aux outils de financement du matériel roulant, de promouvoir l’open data au sein du secteur, en particulier concernant la billetterie, et de mettre en place des redevances ferroviaires transparentes qui encouragent la croissance du rail.



Erich Forster, Directeur général de WESTbahn, a été élu Président d’ALLRAIL et Tony Berkeley, Directeur de l’ERFA, Vice-Président.



Peter Koehler, Directeur général de LEO Express, Nick Brooks, Directeur des affaires européennes de Trainline ainsi que François Coart, Directeur de l’ERFA, ont été nommés membres du conseil d’administration de l’association.