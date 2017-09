Pilotes / Direction Ryanair, le ton monte !

Les représentants des pilotes de 17 bases européennes de Ryanair ont envoyé un courrier à la direction de Ryanair pour rejeter la proposition de renoncer à 10 jours de leurs congés contre une prime. Une proposition qui comportait d'ailleurs un codicille, l'engagement de rester au sein de la compagnie encore au moins un an.Les pilotes étant en position de force, ils montent le ton et exigent un changement de modèle social avec la mise en place de contrats locaux (comme la cour européenne de justice vient de les demander, et non selon la législation irlandaise) et réclament une réponse positive d’ici vendredi à 10h.S'ils obtiennent satisfaction, les pilotes s'engagent à faire le maximum pour aider leur compagnie à limiter les annulations de vols , ce qui pourrait aider Ryanair à faire face à un afflux de réclamations Selon La Libre Belgique, généralement bien informée sur ce dossier, les pilotes envisageraient, en cas de refus, d'appliquer très strictement leurs contrats de travail, ce qui conduirait à de nouvelles annulations de vol. Ils pourraient en effet refuser de revenir travailler sur des jours de congés prévus ou arriver pile à l'heure des vacations, provoquant d'éventuels nouveaux retards.