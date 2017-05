Un bon premier trimestre pour l'hôtellerie en France

La reprise observée fin 2016 sur le secteur hôtelier, s'est confirmée au 1er trimestre 2017. Les établissements parisiens profitent de la hausse de fréquentation et présentent une croissance pour le quatrième mois consécutif. Le baromètre In Extenso Deloitte précise que "Les recettes moyennes restent en revanche en retrait, mais un retrait moins marqué sur le mois de mars" sur les segments économique et haut de gamme (respectivement +0,5% et +0,2%). Le premier trimestre de l’année 2015 avait été marqué par la première vague d’attentats à Paris, mais la fréquentation n’avait été finalement que peu impactée. "Sur cette période, l’activité reste en retrait sensible, mais les progressions de fréquentation enregistrées en ce début d’année nous permettent de retrouver les niveaux de fréquentation de début 2015 et même des progressions sur les segments Économique et Milieu de gamme (+1,6% et +3,7% de taux d’occupation)" . Il estime en revanche que "le retour à des niveaux de prix moyens plus conformes aux standards de l’hôtellerie parisienne" sera plus long.



Toujours des difficultés en Côte d'Azur

La Côte d’Azur est toujours en difficulté avec des RevPAR en baisse en mars et sur l’ensemble du premier trimestre 2017 (-2,4% sur le Haut de gamme & Luxe, -4,0% sur le Milieu de gamme, -4,7% sur l’Économique et -10,3% sur le Super-économique). Pourtant, le Comité Régional du Tourisme de la Côte d’Azur confirme que les séjours par avion se maintiennent par rapport à mars 2016 en raison de la tenue de congrès tels que le MIPIM ou l’EAHP (santé) qui ont fait fortement progresser la clientèle d’affaires.



Si les catégories supérieures voient leur fréquentation progresser (de +0,7% sur le segment Luxe à +3% sur l’hôtellerie Milieu de gamme), les prix moyens tirent les RevPAR vers le bas. Ainsi à fin mars, l’ensemble des catégories enregistrent des reculs de RevPAR. Ces replis doivent être nuancés par les bons résultats enregistrés en début d’exercice 2016. Ainsi, par rapport au premier trimestre 2015, les segments Luxe, Haut de gamme et Économique affichent des RevPAR en progression, jusqu’à +16,2% pour l’Hôtellerie de Luxe.



La Province portée par le Business Travel

La Province de son côté a réalisé un bon premier trimestre pour l’ensemble des segments. Les RevPAR ont grimpé de +0,8% (Super-économique) à 6,7% (Haut de gamme). Les clientèles affaires sont présentes du fait d’un contexte économique qui s’améliore et porté par une année impaire et un calendrier événementiel favorable.



Toutefois certaines grandes agglomérations réalisent de meilleures performances que d’autres. Parmi les bons élève, on peut citer Lille bénéficie d’une belle reprise du marché MICE (congrès SFD), Marseille qui a profité d’une activité congrès satisfaisante avec EBMT et Médecine Foetale ou encore Saint-Étienne qui a réalisé un bon début d'année avec la tenue en mars de la Biennale internationale du Design...