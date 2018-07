A Amsterdam, un Pass pour 30 visites touristiques

Explorer les multiples attraits d'Amsterdam est devenu plus simple et plus pratique que jamais avec le lancement du Amsterdam Pass , forfait multi-attractions touristiques qui peut être téléchargé directement sur smartphone ou appareil mobile.Cet Amsterdam Pass donne accès à plus de 30 attractions majeures, musées et visites guidées de la ville, aux circuits en bus avec arrêts multiples (hop-on/hop-off bus) et à des excursions en bateau (boat tours). Il permet également de bénéficier de réductions sur une quinzaine d’autres expériences à ne pas manquer lors d’un séjour à Amsterdam. Il peut être utilisé directement à partir d'un smartphone ou d'une tablette via un code QR unique, communiqué dans le mail de confirmation envoyé au client. Les détenteurs du laissez-passer doivent simplement scanner le code QR à l’entrée de chaque attraction choisie ou pour participer à une visite guidée. Autres possibilités, le Amsterdam Pass peut aussi être envoyé par courrier ou bien collecté une fois sur place.Le Amsterdam Pass est disponible en formules un, deux, trois ou cinq jours; les tarifs démarrent à 64 € par adulte et 32 € par enfant âgé de 4 à 12 ans pour le pass d'une journée. Le pass adulte de deux jours est de 84 €, tandis que le pass de trois jours coûte 104 €. Le Amsterdam Pass permet aux visiteurs d'économiser du temps et de l'argent sur leurs activités touristiques grâce aux réductions significatives sur les tickets d’entrée achetés individuellement et aux accès prioritaires.Petit florilège des attractions incontournables d’Amsterdam:- Rijksmuseum - Un trésor national avec plus de 8 000 œuvres d'art qui retracent la longue histoire du pays et sa riche culture. Ce musée abrite des chefs-d'œuvre de “l’âge d’or” de la peinture hollandaise dont les célèbres tableaux de Rembrandt, Hals et Vermeer. Normalement au prix de 17,50 € par adulte, l'entrée au Rijksmuseum est incluse dans le Amsterdam Pass.- Hop on-Hop off Bus Tour – Une introduction parfaite pour faire connaissance avec Amsterdam! Découvrez les principaux sites et attractions touristiques de la ville avec un audioguide personnel à bord de ces bus avec arrêts multiples. Normalement au prix de 26 € par adulte, les circuits bus “Hop on-Hop off” sont valables pendant toute la durée du Amsterdam Pass.- Johan Cruijff Stadium Tour- Les amateurs de football ne manqueront pas la visite du stade de la grande équipe du football européen, l’AFC Ajax. Ils pourront accéder aux vestiaires, admirer les trophées rassemblés au Musée de la Renommée et profiter d’une vue unique sur le terrain. Normalement au prix de 16,50 € mais inclus dans le Amsterdam Pass.- Hop on-Hop off Boat Tour - Les bateaux-bus sont une autre façon agréable de découvrir, à son propre rythme, la ville et certains de ses lieux emblématiques comme la maison d'Anne Frank ou le marché animé Albert Cuyp. Normalement au prix de 26 € par adulte, les tours en bateaux “Hop on-Hop off” sont valables pendant toute la durée du Amsterdam Pass.- A’DAM Lookout – vue panoramique à 360° de la ville et de ses environs sur ce toit-terrasse. Prix normal de € 13,50 inclus avec le Amsterdam Pass.- Rembrandt House Museum – Cet impressionnant musée, qui fut le lieu de vie de l’artiste, permet de faire plus ample connaissance avec Rembrandt, non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que professeur, entrepreneur, collectionneur. Le prix d'entrée de 13 € est inclus avec le Amsterdam Pass.- Heineken Experience – Retrouvez le vrai goût de la culture hollandaise dans cette vieille brasserie construite par le géant de la bière! Tarif normal au prix de 21 € inclus dans le Amsterdam Pass.- 100 Highlights Cruise - Cette excursion d’une heure sur les fameux canaux d'Amsterdam conduit le long des nombreux sites et attractions touristiques qu’offre la ville. Au prix normal de 18 € par adulte, la croisière est incluse avec le Amsterdam Pass.Des réductions sont également accordées sur certains musées et autres locations de vélos.