AccorHotels va acquérir 85% de 21c Museum Hotels

"21c Museum Hotels bénéficiera du soutien de AccorHotels en matière de développement, et de visibilité commerciale, et aura accès à l’un des plus importants réseaux de distribution du secteur"

"étroitement associés à cette dernière en apportant leur sens créatif et leur soutien à cette fusion de l’art, du design et de l’hospitalité qui caractérise l’expérience 21c"

Si AccorHotels a renoncé à prendre des parts dans Air France , elle poursuit sa politique d'acquisitions dans le secteur hôtelier. Le groupe français compte acheter 85% de 21c Museum Hotels, société créée en 2006 par les philanthropes et collectionneurs d’art contemporain Laura Lee Brown et Steve Wilson.L’enseigne 21c Museum Hotels qui allie art, hébergement et restauration, rejoindra MGallery, la collection de boutiques-hôtels d'AccorHotels, marquant les premiers pas de la marque sur le marché nord-américain.Le communiqué préciseLes fondateurs de 21c Museum Hotels conserveront une participation de 15% dans la société. Ils resteront également, assure AccorHotels.L’enseigne sera toujours dirigée par son Président-directeur général, Craig Greenberg, et son siège social restera à Louisville (Kentucky).Le montant de l’opération s’élève à 51M$, incluant un éventuel complément de prix, pour une prise de participation de 85%. Sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2018.21c Museum Hotels exploite aujourd’hui huit adresses à travers les États-Unis, à Bentonville, Cincinnati, Durham, Kansas City, Lexington, Louisville, Nashville et Oklahoma City, trois autres ouvertures étant prévues à Des Moines, Miami et Chicago.L'enseigne qui propose des expositions et animations gratuites et ouvertes au public 24h/24 7 jours sur 7, peut être vue comme l’un des plus grands musées d’art contemporain des États-Unis. Elle abrite par ailleurs la seule collection d’Amérique du Nord se consacrant exclusivement à l’art du XXIème siècle.