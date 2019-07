Aer Lingus ouvre une 14ème desserte sur les US, Minneapolis

Aer Lingus vient d'ajouter Minneapolis à treize autres destinations outre-Atlantique, au départ de Dublin. Depuis qu’elle a rejoint le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Level) en 2015, la compagnie irlandaise a notamment ouvert Los Angeles, Newark, Hartford, Miami, Philadelphie et Seattle.... en attendant l’ouverture de Montréal, prévue pour l’été 2020.



La ligne Dublin-Minneapolis est opérée en B757, actuellement à raison de 6 vols par semaine, et en quotidien à compter du mois d’août. Un A321neo LR devrait remplacer le Boeing sur cette ligne d'ici 2020 : Aer Lingus a commandé huit avions de ce modèle, dont le premier rejoint sa flotte cet été.

Au départ de France, outre ses vols sur Cork, Aer Lingus relie Dublin depuis Paris-CDG, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Rennes et Toulouse.