Aéroports de Paris: trafic en hausse en mai

Les aéroports de Paris ont accueilli 9,2 millions de passagers en mai 2019, c'est 2,9% de plus que la même période l'année dernière.



Ce volume se répartit entre Roissy Charles-De-Gaulle, 6,5 millions de voyageurs (+6,2%) et l'aéroport d'Orly qui a vu passer 2,8 millions de personnes (en baisse de 4,2%).



Le trafic international (hors Europe) est en progression de 2,6 % et le trafic Europe (hors France) en hausse de 4,4 %.



De son côté, le trafic France est en décroissance de 0,9 %.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,7 % avec un total de 42,4 millions de passagers.