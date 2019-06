Des technologies "intelligentes" pour le nouvel aéroport de Pékin

D'après les responsables de l'aviation civile chinoise, 86 % des enregistrements pourront se faire via des bornes d'enregistrement libre-service, tandis que 76 % des bagages pourront être enregistrés automatiquement à l'aide de bornes de dépôt libre-service.



Les passagers qui utilisent des stations de dépôt de bagages pour enregistrer leurs bagages pourront également payer les frais de bagage directement via des méthodes de paiement numérique, y compris Alipay et WeChat Pay, si leurs bagages dépassent la franchise.



La technologie de reconnaissance faciale sera utilisée lors des inspections de sécurité pour confirmer l'identité des passagers. Cette technologie sera également utilisée pour l'auto-enregistrement, le dépôt des bagages et l'embarquement.



Une autre technologie intelligente déployée dans l'aéroport, la puce RFID. Il s'agit d'une technologie utilisant des champs électromagnétiques pour identifier et suivre automatiquement les étiquettes attachées aux bagages. Les informations relatives aux bagages sont stockées électroniquement dans les étiquettes et seront mises à jour à chaque étape du traitement.



Le statut en temps réel de leurs bagages peut être suivi sur une application mobile. China Eastern Airlines a également lancé un programme similaire de suivi des bagages, permettant à ses passagers voyageant sur des vols intérieurs de suivre l'état de leurs bagages sur WeChat.



" Dès le moment où les passagers se rendent à l'aérogare jusqu'à leur arrivée à la porte d'embarquement, ils peuvent s'attendre à une expérience entièrement libre-service et sans papier ", explique un responsable de l'aviation civile.



L'aéroport international de Beijing Daxing est situé dans le district sud de Daxing. Sa construction devrait être terminée d'ici la fin du mois, et l'aéroport lui-même devrait entrer en service le 30 septembre de cette année.