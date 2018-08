Aïd : 3 jours de festivités dans les pays musulmans

Les voyageurs d'affaires amenés à se déplacer à partir de ce mardi 21 août dans un pays musulman doivent savoir que leurs rendez-vous seront sans doute quelque peu bousculés par les célébrations de l'Aïd el-Kebir, ou l'Aïd el-Adha, appelée aussi "la grande fête" ou "la fête du sacrifice". Cette fête est l'une des plus importantes de l'islam et les célébrations durent 3 jours.



Attention, d'autres pays font des calculs astronomiques un peu différents, décalant ainsi la date de l'Aïd el-Kebir au 22 août. C'est le cas notamment du Maroc, du Pakistan, de l'Indonésie et de la Malaisie.