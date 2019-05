Aigle Azur renforce sa liaison vers l'Algérie au départ de Lille

Un vol direct tous les mercredis vers Alger (ALG)

Départ de LIL à 10h00 – Arrivée à ALG à 11h30 (vol n°ZI783)

Départ de ALG à 12h30 – arrivée à LIL à 16h00 (vol n°ZI784)



Un vol direct tous les mercredis vers Oran

Départ de LIL à 17h00 – Arrivée à ORN à 18h45 (vol n°ZI811)

Départ de ORN à 19h45 – arrivée à LIL à 23h30 (vol n°ZI812)



En plus, entre le 11 juillet et le 29 août 2019, Aigle Azur complétera son offre avec un vol direct supplémentaire les jeudis entre Lille et Alger (ZI783/ZI784).