Air Astana a reçu son premier A321neo

Air Astana a pris livraison du premier de ses A321neo à l'usine d'Airbus à Hambourg. L'avion est configuré avec 28 sièges en Classe Affaires et 151 en Classe Économie, tous équipés de systèmes de divertissements personnels. Les voyageurs bénéficieront d’une plus grande capacité des compartiments bagages en cabine et d'un nouvel éclairage d'ambiance utilisant la technologie LED.



L'avion sera exploité sur le réseau domestique et moyen-courrier de la compagnie. Air Astana exploite actuellement 13 appareils A320 et un A320neo et prévoit d'augmenter sa flotte pour compter jusqu’à 17 Airbus de la famille A320 d'ici 2020.