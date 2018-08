Air Astana: trafic et bénéfices décollent au premier semestre

La compagnie aérienne nationale du Kazakhstan, Air Astana, a enregistré une augmentation de 10 % du trafic passagers et une hausse de 17 % des revenus au premier semestre de l'année par rapport à la période correspondante de 2017.



Entre janvier et juin 2018, la compagnie aérienne a transporté plus de deux millions de passagers.



La croissance a été stimulée par la forte performance du trafic international de passagers qui est en hausse de 22 %.



La capacité a été augmentée de 8 % grâce à l'introduction de nouveaux vols d'Astana vers Tioumen et Kazan, ainsi que des fréquences supplémentaires d'Astana vers Londres Heathrow (désormais quotidiennes), Omsk, Dubaï, Delhi, et d'Almaty vers Douchanbé, Bakou, Hong Kong, Séoul et Bichkek.



Des services supplémentaires ont été ajoutés à Beijing, Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev à partir des deux plaques tournantes. En outre, le 26 mars, la compagnie aérienne a lancé de nouveaux services Atyrau-Francfort-Atyrau.



Air Astana poursuit également son programme de renouvellement de flotte. Elle a reçu trois nouveaux A321neo dans le cadre d'une commande totale de 17 appareils.