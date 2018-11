Air China renforcera son offre entre Beijing et Londres cet été

Air China continue de développer son offre au départ de Londres Heathrow. En plus de l' ouverture de la desserte de Chengdu en avril prochain, la compagnie va booster la fréquence de sa liaison entre l'aéroport britannique et Beijing lors du programme estival 2019.Elle assurera trois vols par jour au lieu de 17 services hebdomadaires à compter du 31 mars 2019. Deux de ces fréquences quotidiennes seront assurées par un A350. L'Airbus sera déployé sur le vol du soir (CA855/856) proposant un départ de Chine à 16h25 et de Londres Heathrow à 22h40 à compter du 31 mars. Le second appareil remplacera l'A330 présent sur la rotation du matin (CA787/788) à partir du 1er juin.