Eurostar et Virgin Trains roulent ensemble pour le MICE

Eurostar et Virgin Trains ont mis au point une offre unifiée pour le MICE. Les organisateurs d’événements internationaux ont désormais la possibilité de réserver des trajets multi-stops entre l’Europe continentale et la Grande-Bretagne, sur Eurostar et le réseau ferroviaire Virgin Trains, via une plate-forme unique. Ils pourront aussi gérer par eux-même les changements et transferts de billets.Ce nouveau service de réservation vise à rendre les destinations MICE régionales britanniques - comme Manchester, Liverpool et Birmingham - plus accessibles.Grâce à cette solution, les organisateurs peuvent aussi réserver des trains entiers pour leurs événements. Dans les voitures privatisées des deux réseaux ferroviaires, les groupes ont le choix entre trois classes avec des options de restauration différentes.De plus, les prestations MICE d’Eurostar - lancées en juin dernier - qui proposent des interventions culturelles, artistiques ou gastronomiques pendant le trajet, peuvent désormais aussi être bookées via Virgin Trains.Eurostar et Virgin Trains exposent aux côtés de VisitBritain sur le stand "Great Launches in Great Britain" à IBTM qui se tient à Barcelone jusqu'au 29 novembre.