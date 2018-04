Air France dans l'impasse, grève ces mardi et mercredi

Le dialogue de sourds se poursuit chez Air France. Les grévistes exigent 6 % d’augmentation générale et jugent insuffisante la politique salariale de l’entreprise, compte tenu des efforts passés des salariés et des bons résultats de la compagnie en 2017. Interrogé sur RTL samedi, Jean-Marc Janaillac a reconnu : " Les salariés ont fait beaucoup d’efforts ces dernières années. Mais on ne peut pas distribuer la richesse qu’on n’a pas créée. Il faut un équilibre entre la reconnaissance des efforts et nos besoins de croissance et d’investissements ".



Air France devrait annoncer dans l'après-midi de lundi les tendances de son programme. Pour mémoire, les vols de Hop! ne sont pas affectés par ce mouvement.