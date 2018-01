Air France/easyJet… Sus à Alitalia?

C'est l'information, du moins la rumeur, la plus surprenante (voire la plus loufoque) de ce début janvier. Selon la presse italienne Air France et Easyjet pourraient s'associer pour une reprise d'Alitalia ! Conséquence de cette "nouvelle" : une chute de plus de 6% du titre Air France à la Bourse de Paris. On se demande à qui profite le crime! Même son de cloche chez Alitalia qui ne comprend pas qu'elle serait la stratégie commune du transporteur français et de la low cost anglaise.



Autant dire que peu de spécialistes du dossier y croient, jugeant même l'info plus proche du canular que du scoop. Au sein d'Air France, l'info fait sourire et se résume d'une phrase… "On ne prête qu'aux riches".



Le choix du repreneur devrait être fait ces prochains jours par les autorités italiennes. Lufthansa serait bien placée pour rafler la mise face au fond Cerberus et à Easyjet, qui ne reprendrait qu'une partie de la compagnie. Il reste que Lufthansa se fait tirer l'oreille et négocie pied à pied, avant même d'entrer en phase de négociations exclusives.