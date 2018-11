Air France et China Eastern renforcent leur coentreprise

Air France-KLM et China Eastern ont annoncé ce lundi avoir signé un accord sur l'extension de leur coentreprise. Comme la rédaction de déplacementspros.com vous l'annonçait en juillet dernier , dans le cadre de cet accord élargi, les trois compagnies de l'alliance SkyTeam (Air France, KLM et China Eastern Airlines) prévoient d'étendre dès le 1er janvier 2019 leur partenariat de joint venture à deux routes supplémentaires : Paris-Wuhan et Paris-Kunming.China Eastern détient 8,8% du capital d'Air France-KLM et compte un représentant au conseil d'administration du transporteur franco-néerlandais.