Air France, un A380 pour Atlanta en 2019

Face au succès des vols vers les États Unis, Air France veut améliorer sa capacité à l'été 2019 vers Atlanta, hub d'importance pour son partenaire Delta Air Lines.



La compagnie française étudie la mise en place d'un A380 sur l'un des deux vols quotidiens qu'elle propose vers l'aéroport géorgien. Le géant des airs remplacera ainsi un 777-200ER et offrira plus de 100 destinations aux USA via Delta Airlines, a priori à l'été 2019.