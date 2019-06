Amadeus finalise l’acquisition d’ICM Airport Technics

ICM, l’un des leaders mondiaux en solutions de gestion automatisée des passagers et de dépose bagage self-service pour les aéroports et compagnies aériennes, basé à Sydney (Australie), complétera l’offre d’Amadeus en matière d’opérations aéroportuaires.



Grâce à cet accord, Amadeus est désormais en mesure de concevoir et exploiter tous les systèmes aéroportuaires nécessaires à la gestion de bout en bout des passagers et de leurs bagages.



ICM fournit ses services à des aéroports et compagnies aériennes de rang mondial, essentiellement dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Depuis 2009, le groupe a géré plus de 75 millions de bagages dans le monde entier.