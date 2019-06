Covoiturage: partenariat Karos-Europcar

Les utilisateurs de l’application Karos, l'un des acteurs majeurs du covoiturage domicile-travail, peuvent, grâce à leurs trajets hebdomadaires, profiter de réductions sur leurs locations de voitures chez Europcar.



Concrètement, pour 10 trajets covoiturés effectués via Karos, les utilisateurs bénéficient de 15% de réduction auprès d’ Europcar pour une location de voiture le weekend et/ou durant les vacances.



Dans un communiqué, les deux entreprises précisent qu'avec ce partenariat, elles entendent " optimiser autant que possible l’usage des véhicules pour réduire l’empreinte carbone, fluidifier la circulation et permettre aux consommateurs d’avoir accès à une voiture sans la posséder. C’est l’occasion d’opter pour une voiture partagée en semaine et de profiter le weekend et les vacances de locations de berlines, par exemple pour les déplacements de loisirs sur de plus longues distances."