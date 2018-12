American Airlines, 2 nouvelles routes internationales au départ de Los Angeles

American Airlines lance un service sans escale entre LAX et Buenos Aires en Argentine, la première et, à ce jour, la seule liaison directe entre Los Angeles et cette capitale. La ligne sera exploitée trois fois par semaine avec un Boeing 787-9 Dreamliner de 280 places.



Le 31 décembre, Hainan Airlines, le quatrième plus important transporteur aérien en Chine, lancera un service sans escale entre LAX et Xi'an, la capitale de la province du Shaanxi dans le centre nord de la Chine. (Xi'an abrite les célèbres sculptures de l'armée en terre cuite.) La compagnie aérienne prévoit d'effectuer deux vols par semaine avec un Boeing 787-8 Dreamliner de 242 sièges.