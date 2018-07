Amex GBT finalise le rachat de HRG

"d’offrir aux clients et aux voyageurs une gamme plus complète de produits et de services de gestion de voyages en tirant parti de l'infrastructure existante, de l’implantation au niveau mondial, et des capacités technologiques et humaines des deux entreprises".

Le rachat de HRG par American Express Global Business Travel (GBT), annoncé en février dernier , avait pris un peu de retard . Mais, c'est maintenant officiellement validé.La TMC américaine a obtenu l’approbation au niveau européen, jusque-là manquante, ce vendredi 13 juillet. L'acquisition de sa consœur sera ainsi finalisée à compter du jeudi 19 juillet.L'opération avait préalablement été approuvée par les instances régulatrices en Russie et aux États-Unis.La TMC estime que ce rapprochement permettra