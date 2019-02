Après l'hébergement, Airbnb s'intéresse maintenant aux mobilités

La firme de Los Angeles se donne les moyens de ses ambitions. Elle vient de recruter un poids lourd du secteur des transports en la personne de Fred Reid.



M. Reid a été président-directeur général fondateur de Virgin America de 2004 à 2007, après avoir été président de Delta Airlines pendant trois ans. Plus récemment, Reid était président du Cora Aircraft Program, une division de Kitty Hawk axée sur le développement d'un avion électrique autonome à décollage et atterrissage vertical.



" Nous allons explorer un large éventail d'idées et de partenariats qui peuvent améliorer les transports ", a déclaré Brian Chesky, cofondateur et PDG d'Airbnb, dans un communiqué. " Nous ne savons pas exactement à quoi elles ressembleront. Je ne suis pas intéressé à construire notre propre compagnie aérienne ou à créer simplement un autre endroit sur Internet où vous pouvez acheter un billet d'avion, mais il y a une énorme opportunité d'améliorer l'expérience de transport pour tout le monde."



En attendant d'en dire un peu plus, Airbnb précise (par fanfaronnade ou plus certainement pour inquiéter la concurrence) que l'intégration sur sa plateforme de nouveaux services de transports " est un jeu d'enfant."