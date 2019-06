Attentats de Tunis : ce qu'il faut savoir

Hier, un double attentat a frappé le capitale de la Tunisie, visant les forces de l'ordre. Une opération terroriste, revendiquée par l'Etat Islamique, qui "vise à déstabiliser l’économie et la transition démocratique alors que nous sommes au début de la saison touristique et à quelques mois des élections", a déclaré le Premier ministre tunisien.Selon nos confrères de l'Echo Touristique, les autorités préconisent de respecter les consignes de la police, de se tenir informé et d’éviter le centre de Tunis. L'aéroport, lui, fonctionne normalement et le niveau de vigilance n'a pas été modifié.Seule l'avenue principale Bourguiba a été mise en accès limité.