Atterrissage d'urgence pour le vol Norwegian Oakland-Paris

Le vol DY7080 de Norwegian Air d'Oakland (Californie) à Paris a dû se dérouter vers l'aéroport international de Minneapolis-Saint Paul ce mercredi à cause d'un passager indiscipliné. Le passager a été évacué et, après environ 90 minutes au sol, le vol s'est poursuivi jusqu'à Paris où il a finalement atterri avec trois heures de retard.



Le passager irascible, dont on ignore la nationalité, a été pris en charge par la police puis conduit à l'hôpital.