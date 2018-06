Autolib, fin programmée entre le 2 et le 31 juillet

La pétition des utilisateurs, qui circulent aujourd'hui à Paris, n'aura aucun effet sur la décision qui a été prise : Autolib' n'existera plus le 31 juillet prochain.Selon l'exploitant, la diminution progressive du nombre de stations se fera dès le 2 juillet. 80% des points installés en plein centre de Paris seront supprimés dans les deux premières semaines.Il reste ensuite à engager le long travail de compensation pour les abonnés, les entreprises clientes et les actions juridiques qui seront engagées entre le groupe Bolloré et la Mairie de Paris. Sans oublier l'attribution des espaces réservés aux stations de la voiture partagée.