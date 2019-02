Autoroute A13: une zone test pour les voitures autonomes

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France veut donner un coup d'accélérateur au développement des véhicules du futur.



La présidente LR du conseil régional se dit prête à débloquer des moyens financiers afin de permettre aux groupes PSA et Renault, dont les centres de production sont implantés à Poissy et à Flins, d’effectuer des tests grandeur nature. Des connexions spécifiques pourraient tout spécialement être installées à cet effet sur une portion de l’autoroute A 13, située à proximité des deux usines. " Les premiers travaux vont commencer pour des expérimentations in situ dès cette année ", annonce la région.



Cette initiation s’inscrit dans le cadre du projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) qui sera étudié prochainement par les parlementaires. Cette législation servira à fixer le volet juridique qui encadrera le développement des véhicules autonomes.