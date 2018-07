Avis roule avec Luxury Retreats

Avis a conclu un accord avec Luxury Retreats pour devenir le partenaire mobilité officiel de l’entreprise de location de villas et services associés. Racheté en février 2017 par Airbnb , Luxury Retreats propose des voyages sur-mesure dans le monde entier et des services de conciergerie personnalisés. Ses clients pourront bénéficier désormais des offres et services d'Avis. Ils pourront, au choix, prendre ou déposer leur véhicule à un comptoir du loueur en aéroport ou opter pour sa livraison et sa reprise à leur villa (lieu soumis à restrictions).