CGT et FO : une journée de mobilisation le 28 juin

La CGT et FO appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle le 28 juin. Quelle forme prendra cette mobilisation ? Difficile de l'estimer pour l'heure, mais on peut noter que ce 28 juin devrait être, sauf accord d'ici là, la dernière journée de grève sur le calendrier de la SNCF.



Si les voyageurs d'affaires le peuvent, ils ont peut-être intérêt à éviter les rendez-vous professionnels importants ce dernier jeudi du mois.



L'objectif : mobiliser avec des "initiatives " sur tout le territoire, pour la défense des étudiants, travailleurs, chômeurs et retraités. C'est la première fois depuis la loi travail de 2016, que la CGT et FO organisent ensemble une mobilisation interprofessionnelle.



Les deux syndicats invitent par ailleurs les autres organisations à " se réunir dès fin août pour analyser la situation sociale " et " envisager " des initiatives unitaires.