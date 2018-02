CWT : l’Europe pourrait perdre 20% de ses salariés

Selon des sources britanniques, ce sont près d’un millier de postes qui seraient menacées sur deux ans. Principale raison : la montée en puissance des outils technologiques d’acquisition des voyages, que ce soit pour le transport aérien et terrestre ou l’hôtellerie.Alors qu’en France la direction de la TMC confirme le départ de 74 salariés via la rupture conventionnelle collective, des informations plus pessimistes circuleraient auprès des syndicats européens qui affirment qu’un vaste plan de départ serait en cours. Parallèlement, l’externalisation d’un grand nombre de services vers des pays où le coût du travail est moins élevé serait une réalité actée par la direction de l’agence.Officiellement, CWT rappelle sa position "Compte tenu de notre volonté d'offrir nos services de façon numérique et plus efficace, nos capacités continueront d'évoluer au fil du temps pour répondre aux besoins de nos clients. Au cours de la dernière année, nous avons en fait augmenté notre effectif mondial d'environ 1 %, avec une croissance dans des domaines tels que la technologie, les données, la mise en œuvre chez les clients et RoomIt. En 2018, nous prévoyons une réduction potentielle pouvant atteindre 2 %, compte tenu des évolutions technologiques et de la maturité de nos capacités numériques. Nous sommes donc en pourparlers avec les syndicats et les représentants des employés au sujet de ces changements possibles. Tant que nous n'aurons pas conclu ces pourparlers, nous ne commenterons les informations publiées çi et là".CWT n'est pas la première agence à engager un plan de restructuration de ses salariés.