Cathay Pacific ouvre son salon rénové à l'aéroport de Shanghai

Après 9 mois de rénovation Cathay Pacific vient de rouvrir son salon de l'aéroport international de Shangai Pudong. Plus grand, plus beau et plus lumineux, ce salon rénové, ouvert de 5 heures 30 à 21 heures, s'étend sur 970 mètres carrés et peut accueillir 305 personnes. Situé dans le Terminal 2, près de la porte D69, il est accessible à tous les passagers de première classe et de classe affaires de oneworld, ainsi qu'à tous les membres de oneworld Sapphire et Emerald voyageant sur un vol oneworld le même jour.





Le salon dispose d'une terrasse et d'une véranda offrant une vue imprenable sur la piste d’atterrissage. Comme dans tous les salons de Cathay Pacific, il y a l'incontournable « bar à nouilles », ainsi qu'une sélection de plats chauds et froids internationaux en libre-service, du fromage et des charcuteries froides. Une grande variété de boissons est disponible en libre-service, y compris la bière, le vin, les spiritueux et les cocktails (que l'on n'oublie pas de consommer avec modération).





Cathay qui disposait avant la rénovation d'un salon jugé « terne », avait à cœur de satisfaire sa clientèle de passage à l'aéroport de Pudong. Shanghai est un marché important pour Cathay, car elle exploite souvent plus d'une douzaine de vols quotidiens à destination de Hong Kong.