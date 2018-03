Changement d'heure ce WE, attention aux changements d'horaires !

Voici quelques semaines que nous égrenons les "programmes d'été" des compagnies aériennes, ce big bang bi-annuel qui provoque changement de destinations et bien souvent d'horaires pour les vols habituels des voyageurs d'affaires. D'où, à chaque changement, une avalanche de retards, de correspondances manquées et d'anticipation... Un seul conseil, vérifiez bien les horaires avant de vous rendre à la gare ou à l'aéroport !



En France, le changement a été adopté dans sa forme actuelle en 1976 en pleine crise pétrolière, pour réduire la consommation d’énergie. Le principe est de limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel en faisant coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement. En 1990, 1 200 gigawatts-heures étaient économisés. En 2009, ce n'était plus que 440 gigawatts-heures selon une étude réalisée par l'Ademe (Agende de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie) en 2010. Si bien que le 8 février dernier, le parlement européen a demandé l'abandon du changement d'heure. Mais... ce n'est pas pour tout de suite et il y a même débat sur le fait de se caler à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. La résolution du Parlement européen devra être présentée par la Commission puis adoptée à la majorité absolue par les 28 états membres.



Cette saison estivale est programmée jusqu'au dernier week-end d'octobre, soit le dimanche 28 octobre exactement.