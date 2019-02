Chine: des autoroutes intelligentes basées sur la 5G

China Mobile prévoit de déployer des stations de base 5G le long des autoroutes à travers la province afin de faire des tests sur les stations de péage intelligent, selon l'opérateur.



L'entreprise a fait aussi une demande pour effectuer des tests de conduite autonome basée sur la 5G sur les autoroutes locales.



Le réseau 5G, ou réseau sans fil de cinquième génération, promet d'être plus rapide, d'avoir moins de retard lors de la connexion au réseau et de connecter de nombreux appareils à Internet sans problème.



Selon les opérateurs du réseau, les autoroutes intelligentes basées sur la 5G rendront possible la collecte d'informations sur la circulation en temps réel et permettront de faire des prévisions basées sur les mégadonnées.



Un total de 31 stations de base 5G ont été construites à Wuhan, capitale de la province du Hubei fin 2018. China Mobile prévoit de consacrer 1 milliard de yuans (environ 147 millions de dollars) cette année pour construire 2.000 stations de base supplémentaires dans la province.